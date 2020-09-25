В Крыму отказались от проекта переброски воды реки Коккозка

Проект переброски воды в Чернореченское водохранилище Севастополя из реки Коккозка, который вызвал возмущение у жителей Бахчисарайского района, закрыт, и скорее всего навсегда. Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением в Симферополе заявил глава РК Сергей Аксенов.

Он пояснил, что этот вопрос закрыт, по крайней мере, до тех пор, пока река не станет полноводной, что позволило бы запитать жителей и Бахчисарайского района, и Севастополя.

- Но пока что по итогам наблюдений у нас таких прецедентов не было, и скорее всего этот проект закрыт навсегда, - уточнил глава республики и заверил крымчан, что никогда никто не одобрил бы реализацию такого проекта в ущерб их интересам.

Аксенов признался, что и губернатору Севастополю Мизхаилу Развожаеву, когда он обратился к нему с предложением о реализации проекта, сказал, что из-за нехватки воды реализовать его невозможно.

- Если бы у нас было воды в излишке, то с братским регионом всегда поделились бы. Но если у нас этой воды в Коккозке нет и не будет, мы это сделать не сможем, - объяснил глава Крыма.

Вместе с тем, губернатор Севастополя в эфире местного телеканала СТВ заявил, что проект переброски воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище в ближайшее время доработают с учетом мнения жителей Бельбекской долины. По его словам, специалисты рассматривают также варианты очистки сточных вод для дальнейшего использования их в технических нуждах, а также применение опреснительных установок. Вместе с тем Развожаев признал, что проект переброски воды Коккозки "был очень негативно воспринят общественным мнением, прежде всего крымчанами, жителями Бельбекской долины".

Еще будучи временно исполняющим обязанности губернатора Михаил Развожаев анонсировал проект переброски воды в Чернореченское водохранилище из реки Коккозка. По предварительной оценке, стоимость водовода и ковшового водозабора для транзита горной воды - 3,8 миллиарда рублей.