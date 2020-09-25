В Сочи 43 школьных класса перешли на "дистанционку" из-за COVID-19

В образовательных учреждениях Сочи из-за коронавируса 43 класса в семи школах переведены на дистанционное обучение. Случаи заболевания подтвердились у десяти учеников и трех учителей, сообщила "РГ" начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

По ее словам, при выявлении у учащихся или педагогов коронавирусной инфекции соблюдается их домашняя изоляция. Также определяется круг контактных лиц, а в школах проводится полная дезинфекция.

"Учащиеся класса, в котором обнаружен случай, и педагоги переводятся на дистанционное обучение сроком на 14 дней, - отметила Медведева. - Учебный процесс в школе возобновляется в классе после предоставления медицинской справки".

В администрации города не уточнили, в каких именно учебных заведениях закрылись некоторые классы. Известно, что одно из них - гимназия № 9. Здесь с 22 сентября по 5 октября учеников 5-11-х классов перевели на дистанционное обучение, сообщили в образовательном учреждении.

Ка ранее писала "РГ", в Краснодаре из-за COVID-19 на карантин закрыли три школы.