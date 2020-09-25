Дело соучастников челябинского экс-губернатора передано в Москву

Уголовное дело в отношении экс-депутата госдумы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера хлебокомбината в Челябинске Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше трех миллиардов рублей, направлено по подсудности в Московский городской суд. Соответствующее постановление подготовил сегодня Челябинский областной суд, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

- Данное уголовное дело не подсудно Челябинскому областному суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является город Москва, - рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда. - По версии следствия, на территории столицы России в период с января 2011 года по январь 2014 года, членами организованной группы была получена взятка в виде денег в размере более трех миллиардов рублей.

С июня 2011 года по декабрь 2012 года часть "откатов" на сумму свыше 89 миллионов рублей передавались и в Челябинске. Однако, как посчитали в суде, этот факт не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела.

Ранее обвиняемый экс-депутат заявлял ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в краевом, областном судах или суде города федерального значения. Мера пресечения в виде подписки о не выезде для обвиняемых оставлена без изменения.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, отметили в ведомстве.