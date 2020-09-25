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25.09.2020 11:32
Рубрика: Власть

С пенсионера потребовали полмиллиона за опороченную репутацию фирмы

Текст: Ольга Штейн
Компания, торгующая якобы оздоравливающими наматрасниками с биомагнитными свойствами, решила наказать 72-летнего жителя Свердловской области за нелицеприятные посты в соцсети. Мужчина посчитал, что ему под видом избавляющей от хронических болезней вещи продали товар, не являющийся медицинским изделием. На странице пенсионера в соцсети была размещена информация о случившемся, где фирму называли "мошенниками".

Поводом для судебных разбирательств стал наматрасник Flex-Pad 100-024, который Владимир Лаптев купил в ноябре прошлого года за 73 тысячи 80 рублей в кредит под 24,49 процента годовых. По словам пенсионера, на презентации, куда его пригласили вместе с супругой, сотрудники компании позиционировали наматрасник как лечебное изделие биомагнитной терапии, которое помогает при множестве хронических заболеваний - от бессонницы и аллергии до сахарного диабета, остеопороза и подагры, что указано даже в инструкции по его применению.

Фото: REUTERS
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В действительности наматрасник Flex-Pad 100-024 не включен в Государственный реестр медицинских изделий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения - это выяснила дочь пенсионера, Елена Лаптева, когда отец рассказал ей о покупке. Наматрасник мужчина продавцу вернул, тот, в свою очередь, оформил возврат денежных средств в банк, кредит был закрыт. Компенсацию морального вреда пенсионер получил только через суд - в первой инстанции ему отказали, но Свердловский областной суд встал на сторону покупателя.

- То, как компания ведет бизнес, очень похоже на мошенничество: ищут доверчивых потребителей и обманом заставляют покупать их ненужные, но очень дорогие товары, - считает Елена Лаптева. - Смотрите: в документах на наматрасник, который купил мой отец, значилось: "Инструкция по использованию биомагнитной терапии Flex-Pad 100-024", а в документах, которые сейчас выложены на сайте ООО, уже "Инструкция по применению наматрасника". Я думаю, они специально поменяли формулировку, чтобы больше не было привязки к медицинскому изделию.

Иск на полмиллиона рублей Владимир Лазаревич получил летом: фирма, продавшая ему наматрасник, потребовала компенсировать вред, причиненный репутации компании постами на странице в соцсети с его именем. В публикациях говорилось о том, что представители фирмы обманывают доверчивых граждан и являются мошенниками. Там были рекомендации, как поступать в подобных случаях, а также образцы заявлений на возврат денег и привлечение недобросовестных продавцов к уголовной ответственности.

"РГ" пыталась получить комментарии от компании, торгующей наматрасниками, но безрезультатно. В телефонной беседе представители фирмы сказали, что из-за постов на странице Владимира у них участились случаи возврата товара. Более подробные ответы согласились дать после официального запроса редакции. Запрос мы отправили, но ответов так и не дождались.

- Когда я узнал об этом иске, я посмеялся, - говорит Лаптев. - Какие полмиллиона? У меня пенсия 16 тысяч. И какой еще репутационный вред? Это они меня обманули. Обещали, что наматрасник лечебный, а он - самый обычный для бытового использования. У меня после этой истории до сих пор давление подскакивает. В прошлом я перенес четыре серьезных операции под общим наркозом, есть хроническое заболевание, и такой стресс попросту опасен - может случиться рецидив болезни.

Впрочем, Арбитражный суд Свердловской области требования компании не поддержал, в удовлетворении иска отказал полностью.

Фото: iStock
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- Истец не представил в суд надлежащие доказательства о нарушении деловой репутации именно действиями ответчика. У суда отсутствовали правовые основания для удовлетворения иска, - пояснил "РГ" представлявший интересы покупателя стажер адвоката Свердловской областной гильдии адвокатов Михаил Пичугов.

Представители фирмы после процесса заявили журналистам, что продолжение будет - они намерены подавать апелляцию.

Лаптевы, со своей стороны, тоже готовятся к борьбе: они намерены добиться расследования в отношении фирмы по факту мошенничества. Правда, в возбуждении дела органы МВД им отказали уже дважды: после первого отказа они написали жалобу в прокуратуру Свердловской области, и материалы вернули на доследование. Но и второй раз сотрудники правоохранительных органов не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

- Это, к сожалению, обычная практика, - объясняет ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Кирилл Тимонин. - Люди приходят в правоохранительные органы и пишут заявление о мошенничестве, а им отказывают, потому что налицо гражданско-правовые отношения. Выходит, половина дел о мошенничестве должны разрешаться только в порядке гражданско-правовых отношений, без уголовной составляющей. Но это в корне не верно. Конституционный суд разъяснял: если ситуация подразумевает гражданско-правовые отношения, это не означает, что она не может быть одновременно расследована с точки зрения уголовного кодекса. Правоохранители почему-то считают: если хотя бы пара человек смогла получить материальную компенсацию, проблемы нет. Но мы знаем массу случаев, когда людям просто не возвращаются ни деньги, ни вещи. Фирма работает одну-две недели, устраивает презентации, продает товар, а потом прекращает деятельность. Недовольные покупатели хотят вернуть покупки, а видят лишь закрытые двери. И обращаться в суд здесь совершенно бессмысленно. Единственное, что можно получить - это исполнительный лист на память. Имущества нет, счетов нет, а значит, взять с конторы нечего.

- Мы готовы дойти хоть до Генеральной прокуратуры и Верховного суда, - говорит Елена Лаптева. - Сейчас ищем тех, кто также, как и мой отец, покупал наматрасники Flex-Pad 100-024. Я думаю, если заявлений будет много, шансы на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества увеличатся. Так что обманутые люди не должны молчать и терпеть - они обязаны сообщать в полицию о совершенных против них преступлениях.

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