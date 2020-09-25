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25.09.2020 13:08
Рубрика: Происшествия

В Курганской области экс-главу района обвинили в коррупции

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Экс-главе Шадринского района Владимиру Осокину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Его уличили в сговоре с бывшим первым заместителем губернатора Сергеем Пугиным, который был ранее задержан по подозрению в аналогичном преступлении, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в 2018 - 2019 годах шадринский глава его заместитель Вячеслав Рознин и первый заместитель губернатора - директор департамента агропромышленного комплекса организовали изготовление фиктивных актов выполненных работ на строительстве ряда объектов в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района в пользу подрядчика.

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Целью, как отмечает следствие, было создание видимости полного и своевременного освоения бюджетных средств, выделенных Курганской области из федерального бюджета по программе устойчивого развития сельских территорий. При этом соучастники достоверно знали, что работы до конца не выполнены, подрядчик оборудование не поставил, а сами объекты для сдачи в эксплуатацию не готовы. Тем не менее, акты они подписали и деньги организации перечислили. А строительство объектов в селах так до сих пор и не закончили.

Напомним, ранее кроме Сергея Пугина, были задержаны Вячеслав Рознин и директор подрядной организации Иван Шумский. Дело против Владимира Осокина было возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области. Расследование продолжается.

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