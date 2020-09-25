В Шадринске ввели ЧС, чтобы завершить ремонт крыш в жилых домах

В Шадринске накануне холодов жители семи многоквартирников остались с незаконченным ремонтом крыш и фундаментов. На территории этих домов объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, аукцион на капремонт четырех крыш и трех фундаментов в домах выиграла местная фирма. Ей предстояло провести и завершить летом работы по адресам: улица Карла Либкнехта, 27, Февральская, 97, Володарского, 39, Гагарина, 8, Труда, 35, Михайловская, 87а, Автомобилистов, 76 . Однако с самого начала с подрядчиком начались проблемы. Жильцы жаловались, что ее сотрудники плохо и медленно работают: разобрали крыши и теперь дожди заливают квартиры. В ситуацию вмешался региональный Фонд капремонта. Организации были выставлены претензии, на которые она не отреагировала. Фонд вынужден был расторгнуть с ней контракт.

Чтобы скорее выбрать нового подрядчика для завершения капремонта, муниципалитет принял решение объявить режим ЧС в границах этих домов.

- Мы делаем все возможное, чтобы в максимально короткие сроки были заключены договоры, и отремонтированы крыши и фундаменты, - заявил глава Шадринска Виктор Ермишкин. - Мы тесно взаимодействуем с Фондом капитального ремонта, держим ситуацию под контролем, отслеживаем предложения от подрядных организаций, не оставляем жителей с этой проблемой наедине.

Как ранее писала "РГ", в план капремонта на этот год в Курганской области включено 177 многоквартирных домов. По данным на 21 сентября, 47 было сдано и принято комиссией, около семидесяти в работе и около 60 еще проходят аукционные процедуры.