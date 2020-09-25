В Свердловской области открылся референсный центр диагностики рака

Современный референсный центр морфологической диагностики открылся на базе Свердловского областного онкодиспансера в рамках национального проекта "Здравоохранение". Теперь высококлассные специалисты в режиме реального времени будут оказывать помощь коллегам из клиник районов области в интерпретации исследований тканей пациентов, больных раком.

Такие исследования (цитологические, гистологические, молекулярно-биологические и так далее) - являются "отправной точкой" для врачей-онкологов при выборе эффективной тактики лечения пациентов. До сих пор образцы биоматериала для уточняющего диагностирования у специалистов о онкоцентра пациенты привозили с собой, чтобы показать доктору.

- Создание специализированной системы позволит врачам областных и городских больниц дистанционно получать заключения более опытных экспертов-патоморфологов без необходимости пересылки стекол и блоков с исследуемым материалом. А значит, для жителей отдаленных городов области онкологическая помощь станет доступнее, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения региона Сергей Турков.

Ежегодно специалисты центра будут анализировать примерно 15 000 исследований. Кроме того, областные эксперты смогут курировать городские и областные учреждения здравоохранения в период проведения скрининговых программ, а также обучать онлайн специалистов в сфере онкоморфологии.

- К единой информационной лабораторной системе референсного центра уже подключились учреждения здравоохранения Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Дальнейшая модернизация технической базы областных медцентров с формированием телекоммуникационных систем и установкой модулей для телеконсультаций позволит присоединиться к системе морфологической диагностики любой областной поликлинике, - объяснил главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

За последнее полугодие - это уже вторая консультативная площадка, начавший работу в онкодиспансере. В июле был запущен референсный центр лучевой диагностики, где областные специалисты помогают анализировать диагностические данные пациентов (КТ, МРТ) районным специалистам.