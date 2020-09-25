Роспотребнадзор: В России нет второй волны коронавируса

Он отметил, что пандемия коронавируса никуда не ушла. "Эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны", - цитирует Горелова агентство ТАСС. По его словам, необычность ситуации заключается в том, что эпидемические процессы гриппа и коронавирусной инфекции могут наложиться друг на друга.

При этом до сих пор непонятно, что после этого произойдет. Грипп и коронавирус не заметят друг друга, усилят или ослабят друг друга.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила в интервью "Российской газете", что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

"ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей", - подчеркнула она.