Российские десантники покидают Беларусь

Состоялся завершающий аккорд совместных российско-белорусских учений "Славянское братство - 2020", констатируют в военных ведомствах Союзного государства. Российские десантники и военная техника 25 сентября начали покидать территорию Беларуси, подтвердили БЕЛТА в пятницу и в Министерстве обороны России.

Кстати, на полигоне Брестский, где и состоялась торжественная церемония закрытия маневров, прозвучали государственные гимны стран-участниц совместного международного учения, были вручены награды и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим. "Десантники из батальонных тактических групп двух государств обменялись памятными сувенирами и поблагодарили друг друга за совместную работу", - добавили в военном ведомстве.

А на железнодорожной станции в Бресте российские десантники из Ивановского соединения воздушно-десантных войск, принимавшие участие в учениях, приступили к погрузке военной техники и личного состава для убытия воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации.

Тактическая группа из Иваново, как уже информировал "СОЮЗ", самолетами военно-транспортной авиации Военно-космических сил России 23 сентября была переброшена с территории РФ в Беларусь, где выполнила десантирование парашютным способом. Кроме того, на этой неделе дважды российские стратегические бомбардировщики Ту-160 на учениях "Славянское братство-2020" совершили полет вдоль западных границ Беларуси.

Еще на первый этап учений, уточняют военные эксперты, железнодорожным транспортом были переброшены в Беларусь около 300 военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск РФ и бронетехника. А для второго этапа, который стартовал 22 сентября, российскую группировку в РБ усилили батальонной тактической группой Тульской дивизии ВДВ РФ.

Остается добавить, что в совместных учениях "Славянское братство - 2020", проходивших с 14 по 25 сентября на территории РБ, с российской стороны принимали участие более 900 военнослужащих Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск, было задействовано около ста единиц военной и специальной техники.