Компания Samsung начала продажи в России складного смартфона Galaxy Z Fold2, оснащенного складным экраном.

Аппарат выполнен в форм-факторе книжки. Основной дисплей имеет диагональ 7,6 дюйма (он поддерживает частоту обновления 120 Гц), дополнительный, расположенный на внешней части корпуса - 6,2 дюйма.

Galaxy Z Fold2 оснащен тройной основной камерой, которая состоит из базового, широкоугольного и зум-объективов. Разрешение снимков составляет 12 Мп. Смартфон работает на базе топового процессора Snapdragon 865 Plus с поддержкой 5G, поддерживает быструю проводную, а также беспроводную и обратную беспроводную зарядку.

Ультра-характеристики подразумевают и ультра-цену. Стоимость новинки у официальных продавцов составляет 179990 рублей, что делает Galaxy Z Fold2 самым дорогим смартфоном Samsung за всю историю. Напомним, что первая модель Galaxy Fold на старте продаж стоила 159990 рублей, сейчас ее можно приобрести за 140 тысяч. Более новый смартфон-ракушка Galaxy Z Flip стоит в России около 80 тысяч рублей.

Несмотря на высокую цену, первая партия новых складных девайсов была полностью распродана по предзаказам, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителей Samsung.