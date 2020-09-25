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Самый дорогой складной смартфон Samsung пришел в Россию. Цена поражает

Текст:   Антон Благовещенский
25.09.2020,  
11:35
Фото: Пресс-служба Samsung Фото: Пресс-служба Samsung
Фото: Пресс-служба Samsung

Компания Samsung начала продажи в России складного смартфона Galaxy Z Fold2, оснащенного складным экраном.

Аппарат выполнен в форм-факторе книжки. Основной дисплей имеет диагональ 7,6 дюйма (он поддерживает частоту обновления 120 Гц), дополнительный, расположенный на внешней части корпуса - 6,2 дюйма.

Galaxy Z Fold2 оснащен тройной основной камерой, которая состоит из базового, широкоугольного и зум-объективов. Разрешение снимков составляет 12 Мп. Смартфон работает на базе топового процессора Snapdragon 865 Plus с поддержкой 5G, поддерживает быструю проводную, а также беспроводную и обратную беспроводную зарядку.

Подслушивает нас смартфон или нет?

Ультра-характеристики подразумевают и ультра-цену. Стоимость новинки у официальных продавцов составляет 179990 рублей, что делает Galaxy Z Fold2 самым дорогим смартфоном Samsung за всю историю. Напомним, что первая модель Galaxy Fold на старте продаж стоила 159990 рублей, сейчас ее можно приобрести за 140 тысяч. Более новый смартфон-ракушка Galaxy Z Flip стоит в России около 80 тысяч рублей.

Несмотря на высокую цену, первая партия новых складных девайсов была полностью распродана по предзаказам, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителей Samsung.

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