Спецслужбы проморгали новый теракт в Париже

Район вокруг улицы Николя Аппер в XI округе французской столицы, где расположено здание теперь уже бывшей редакции эпатажного сатирического еженедельника Charlie Hebdo, снова, как пять лет тому назад, оцеплен усиленными нарядам полиции. Вокруг военные патрули.

В январе 2015 года террористы расправились с 12 журналистами, опубликовавшими карикатуры на пророка Мухаммеда. В эту пятницу, 18-летний парень, имя которого пока неизвестно, в десятке шагах от этого дома набросился на двух человек с огромным тесаком из тех, которым пользуются в мясных лавках.

Нанес обоим раны. Причем одному - тяжелые.

Прибывшие на место происшествия полицейские пустились по следу злоумышленника. Через некоторое время неподалеку от площади Бастилия его задержали. Парня выдали следы крови на одежде. Помог также словесный портрет, составленный по описанию одного из пострадавших - того, кому больше повезло.

Заметим, что у нападавшего был сообщник. Его арестовали агенты транспортной полиции неподалеку от станции метро "Ришар-Ленуар".

То, что это ЧП - теракт, не может быть никаких сомнений. Как сейчас выясняется, парня с тесаком толкнуло на преступление желание отомстить Charlie Hebdo за повторную публикацию издевательских карикатур по случаю открытия в Париже громкого судебного процесса над подельниками террористов, устроивших резню в редакции журнала.

В связи с этим налетом у французов возникает масса вопросов, и прежде всего они обращены к властям, включая нынешнего хозяина Елисейского дворца, который неоднократно утверждал, что безопасность граждан и порядок есть его важнейшие приоритеты.

Правда, скорее, не у себя в стране, а за ее пределами. Так, в выступлении на нынешней сессии Генассамблеи ООН Макрон предложил свой вариант наведения порядка в Беларуси, несмотря на то, что, как видим, во Франции проблем с этим предостаточно. Хотят бы, взять "желтых жилетов", что выходят на протестные манифестации вот уже почти два года подряд, то и дело, устраивая битвы с полицией.

Теракт с тесаком в центре Парижа также явный прокол местных спецслужб, которые не смогли вычислить потенциальных террористов. Явно проморгали.

А ведь в стране, особенно в социально неблагополучных районах с каждым годом все больше людей, которые пропитываются радикальными идеями, рано или поздно приводящими к кровавым событиям наподобие того, что произошло на улице Николя Аппер.

И еще. Трагический урок пятилетней давности, как показывает это ЧП, не усвоен сотрудниками самого Charlie Hebdo. Переиздав вызывающие рисунки, они поставили под угрозу не только свои жизни, но, что подтвердилось сейчас, и других ни в чем не виноватых людей. Молодой человек и женщина, получившие ранения, оказались служащими информагентства Premières Lignes, которое расположено в здании, из которого давно уже выехала редакция Charlie Hebdo. Просто вышли на улицу покурить и попали под ножевую атаку.