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У закрытой "Больницы Никербокер" Содерберга появится третий сезон

Новости
    25.09.2020, 16:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новость несколько неожиданная и, вероятно, не настолько уж и приятная - у отличной медицинской социальной драмы Стивена Содерберга "Больница Никербокер" (The Knick) будет третий сезон.

Фото: kinopoisk.ru
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Нюанс - снимет его режиссер "Лунного света", лауреат "Оскара" Барри Дженкинс. Так что несложно угадать, какие жгучие проблемы создатели вынесут там еще дальше вперед.

Подтверждение информации получено, передает IndieWire, непосредственно от Содерберга. Он уточнил, что проект находится на ранней стадии, но скрипт первого эпизода уже готов - им занимались сценаристы "Больницы" Джек Эмиел и Майкл Беглер. С помощью Дженкинса и звезды шоу Андре Холланда, сыгравшего в оригинальных сезонах одну из главных ролей - первого чернокожего доктора клиники Эдвардса.

Именно последние и выступили инициаторами возрождения сериала.

Фото: ТНТ
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Сценарий у них, по мнению Стивена, вышел "потрясающим". И дело спорится. При этом он отметил, что у Дженкинса полный карт-бланш на новый сезон (это и пугает) - сам Содерберг обозначился лишь как сопродюсер.

Шоу выходило в 2014-2015-м годах на Cinemax и было окончательно закрыто в 2017-м. Речь там о нью-йоркском госпитале "Никерброкер". Действие разворачивается в 1900-х.

Напомним, что Содерберг тем временем на карантине создал массу работ, включая дописанный сценарий сиквела своего орденоносного дебюта - картины "Секс, ложь и видео".

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