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25.09.2020 16:35
Рубрика: Власть

В ГД назвали последствия инициативы Путина о диалоге с США по безопасности

Текст: Татьяна Замахина

Реализация инициативы президента РФ на тему диалога с США по информбезопасности может помочь отойти о практики голословных обвинений в адрес нашей страны. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что для реализации предложений Владимира Путина большую роль могут сыграть парламентарии обеих стран.

Фото: РИА Новости
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Ранее глава государства обратился к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений с Россией в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Необходимо восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной кибербезопасности на высоком уровне, уверен президент РФ.

Заявление Владимира Путина - "сильнейшая и своевременная инициатива", отметил Слуцкий. По сути, считает он, Россия предлагает любые претензии в сфере кибербезопасности решать за столом переговоров и отойти о практики голословных и бездоказательных обвинений.

- Ждем с нетерпением ответа американской стороны, - сообщил глава комитета.

В плане реализации предложений президента он также отметил большую роль парламентской дипломатии. "Не исключаю возможность переговоров и контактов по данному вопросу между палатами Федерального Собрания и Конгресса добавление к дипломатии официальной", - заявил парламентарий.

- То, насколько серьезно отнесутся в Белом доме к заявлению президента РФ, станет серьезным индикатором объективности и непредвзятости для американских политиков, - резюмировал Слуцкий.

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