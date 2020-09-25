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25.09.2020 12:16
Рубрика: Легковые авто

В Китае дебютировал пятиметровый электрокроссовер новой марки Gaohe

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Новый электромобиль китайской марки Gaohe HiPhi X хоть и напоминает внешне отечественный Lada Vesta Cross, но идеологически он ближе к Rolls-Royce. Во-первых, это габариты: 5200/1990/1618 мм (длина/ширина/высота соответственно), колесная база - 3150 мм.

Фото: Пресс-служба Lynk & Co.
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Во-вторых, это компоновка: двери не имеют оконных рамок, задние имеют уникальную для рынка конструкцию - сама дверь распахивается против хода, но стекло вместе с сегментом крыши составляет отдельный подвижный элемент, распахивающийся вверх, наподобие крыла чайки. Ее верхний край покоится на высоте 2,3 м, нижний сегмент распахивается на 90 градусов - так что удобстве посадки просто царское. Плюс каждый элемент можно распахнуть в отдельности.

Естественно, вся конструкция работает на сервоприводе. Внутри 6 кресел на трех рядах, включая 2 оттоманки с анатомическим профилем, обилием регулировок, вентиляцией, массажем, индивидуальными климатическими зонами, мониторами мультимедиа.

В 4-местном исполнении сиденья заднего ряда еще роскошнее, а между ними установлен холодильник. Пульты управления климатом с сенсорным интерфейсом встроены в декоративные планки на дверях. Над каждым сиденьем, включая галерку, в крышу вмонтировано световое окно. На переднем ряду буквально весь фронт передней консоли покрыт тремя огромными планшетами диагональю 14,6, 16,9 и 19,9 дюймов. Физических клавиш на консоли нет в принципе. Пульты навигации по меню мультимедиа на руле выполнены в виде сенсорных панелей. Мультимедиа имеет также полнофункциональный голосовой интерфейс и наделена искусственным интеллектом.

Фото: www.autohome.com.cn

В-третьих, это отделка и оснащение. Интерьер затянут в кожу и декорирован элементами из анодированного алюминия, кнопка крышки боксов подлокотников имеет гальваническое покрытие из розового золота, пол салона 4-местной версии устлан продельными ламелями, имитирующими настил дорогих яхт, фирменный логотип на колесных ступицах остается неподвижен на ходу, как на Rolls-Royce Phantom, передняя адаптивная оптика из 3424 световых элементов способна проецировать графические символы.

Фото: пресс-служба JAC Motors
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По механической части электромобиль снабжен двумя электромоторами на 272 л.с. и 410 Нм каждый, разгон 0-100 занимает 3,9 с, батареи на 97 кВтч достаточно для 550 км запаса хода по циклу NEDC. В дальнейшем будет предложена версия проще с батареей на 83 кВтч.

И, в-четвертых, сервис: согласно сообщению компании, каждому Gaohe HiPhi X прилагается пакет неограниченного гарантийного покрытия на весь электромобиль (включая батарею), пожизненное бесплатное техническое обслуживание и выездная техпомощь и бесплатный 5G-интернет.

Продажи Gaohe HiPhi X стартуют с 2021 года. В 2020 году будет произведена пробная партия. Предварительная цена Gaohe HiPhi X - 680 тысяч юаней за 6-местную версию (7,69 млн рублей), и 800 тысяч за 4-местную (9,05 млн рублей).

Фото: www.autohome.com.cn