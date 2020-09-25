В Париже задержан напавший на людей у бывшего здания Charlie Hebdo

Сегодня в районе 11:30 (12:30 мск) на парижском бульваре Ришар Ленуар (XI округ) неподалеку от здания, где раньше находилась редакция сатирического еженедельника Charlie Hebdo, неизвестный, вооруженный с клинком типа мачете, напал на прохожих.

В результате этой атаки два человека были ранены. По сведениям телеканала BFMTV, один из них находится в тяжелом состоянии.

Спустя некоторое время полицейским удалось задержать налетчика рядом с площадью Бастилия: его выдали следы крови на одежде, а также детали, которые сообщил один из пострадавших.

Кварталы, прилегающие к месту происшествия, оцеплены правоохранителями. Ведутся следственные мероприятия.

Премьер-министр Франции Жак Кастекс прибыл в министерство внутренних дел, где создана группа по мониторингу этого ЧП.