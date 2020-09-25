В России запатентовали турецкие электромобили

В России запатентован внешний вид перспективных турецких электромобилей TOGG - построенных на одной платформе кроссовера и седана. Охранный документ доступен в выгрузке Роспатента.

Напомним, что TOGG - это проект первого национального автомобиля Турции, его ведет консорциум из группы местных многоотраслевых компаний. Прототипы электромобилей показали в конце декабря 2019 года, проект поддерживает лично глава государства Реджеп Эрдоган.

Оформление охранных документов в России может свидетельствовать о планах по поставке электромобилей на наш рынок.

Платформа для машин TOGG создана с нуля совместными усилиями турецких и западных инженеров, но интеллектуальные права на нее полностью принадлежат Турции. Все подвески выполнены независимыми: передняя - по схеме МакФерсон, задняя - по многорычажной схеме. В "тележку" изначально заложена вариативность: она может иметь один электромотор сзади (монопривод) или два - на обеих осях (полный привод).

Фото: Роспатент

Облик электромобилей "под ключ" разработало итальянское ателье Pininfarina. Некоторые детали экстерьера отсылают к турецкой культуре - в частности, зубья решетки радиатора и спицы колесных дисков по конфигурации отсылают к традиционному рисунку тюльпанов на коврах.

Технические характеристики пока известны только для кроссовера. В базовой заднеприводной версии он имеет 200-сильный электромотор, в полноприводной общая отдача моторов составляет 400 л.с. Разгон с места до 100 км/ч у 4x2 занимает 7,6 секунды, а у 4x4 - лишь 4,8 секунды. Запас хода на одной зарядке варьируется от 300 до 480 км - в зависимости от емкости батарей. Предусмотрена быстрая подзарядка за 30 минут, на батареи дается заводская гарантия 8 лет.

Общие инвестиции в проект TOGG - 22 млрд турецких лир (примерно 3,7 млрд долларов), на эти деньги планируется в т. ч. строительство нового автозавода мощностью 175 000 электромобилей в год в городе Бурса. Гамма TOGG будет включать пять моделей различных классов. Первая товарная продукция сойдет с конвейера предприятия в 2022-м, машины будут продавать не только на внутреннем рынке, их также рассчитывают экспортировать.