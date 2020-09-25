Видео: автопилот Tesla предотвращает столкновение с грузовиком

Практически любая серьезная авария с участием автомобилей Tesla попадает в сводку новостей: всем интересно узнать, как в очередной раз "облажался" хваленый автопилот.

Но сегодня мы предлагаем посмотреть, как технологии Tesla помогли водителю избежать серьезного столкновения с грузовиком. Видео, снятое бортовыми камерами, выложил на YouTube владелец машины из США.

Tesla Model 3 опережала тягач, двигавшийся по крайней правой полосе. В какой-то момент автопилот резко дернул машину влево. Водитель Tesla пишет, что сначала в его голове мелькнула мысль о неисправности, но через мгновенье он краем глаза заметил приближающийся справа грузовик, и услышал скрежет тормозов.

Очевидно, водитель грузовика отвлекся от дороги, и выехал на обочину, а потом резко дернул рулем, чтобы вернуться на свою полосу. "Тесловод" уверен, что автопилот спас его от серьезной аварии: среагировать самостоятельно он бы просто не успел.