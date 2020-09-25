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25.09.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: эпичная операция по спасению Jeep Wrangler с горного хребта

Текст: Григорий Гомельчук

В Калифорнии некто Риби Барба решил проехать по узкому горному хребту на своем Jeep Wrangler и застрял.

Фото: скриншот с youtube.com
Видео: как оторвать дверь своей машины на парковке

Одной стороной машина оказалась в колее от мотоциклов, другая опасно свешивалась над крутым обрывом. Сдвинуться ни вперед, ни назад у джипера не получалось.

Фотографии застрявшей в живописном месте машины очень быстро разлетелись по соцсетям, и за ситуацией начали следить любители внедорожников со всего мира. Местные власти отправили к Барбе полицейских на вертолете. Но чем те могли помочь? Разве что прислать вертолет побольше, чтобы эвакуировать машину по воздуху. Потом с Барбой связались представители компании Ford. Судя по всему, они хотели устроить из спасательной операции шоу с участием своего нового внедорожника Bronco - подробности неизвестны.

В итоге любителя приключений выручили ребята из местного джиперского клуба, которые с энтузиазмом помчались в горы на нескольких машинах. К застрявшему Wrangler прицепили тросы, и с помощью двадцати человек и еще одного джипа в течение двадцати минут освободили его из ловушки. Всего машина простояла на горном хребте 36 часов.

#Jeep