Видео: эпичная операция по спасению Jeep Wrangler с горного хребта

В Калифорнии некто Риби Барба решил проехать по узкому горному хребту на своем Jeep Wrangler и застрял.

Одной стороной машина оказалась в колее от мотоциклов, другая опасно свешивалась над крутым обрывом. Сдвинуться ни вперед, ни назад у джипера не получалось.

Фотографии застрявшей в живописном месте машины очень быстро разлетелись по соцсетям, и за ситуацией начали следить любители внедорожников со всего мира. Местные власти отправили к Барбе полицейских на вертолете. Но чем те могли помочь? Разве что прислать вертолет побольше, чтобы эвакуировать машину по воздуху. Потом с Барбой связались представители компании Ford. Судя по всему, они хотели устроить из спасательной операции шоу с участием своего нового внедорожника Bronco - подробности неизвестны.

В итоге любителя приключений выручили ребята из местного джиперского клуба, которые с энтузиазмом помчались в горы на нескольких машинах. К застрявшему Wrangler прицепили тросы, и с помощью двадцати человек и еще одного джипа в течение двадцати минут освободили его из ловушки. Всего машина простояла на горном хребте 36 часов.