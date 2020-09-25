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25.09.2020 15:27
Рубрика: Легковые авто

Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Некоторые владельцы Tesla, использующие вместо ключа мобильное приложение, не смогли открыть свои машины. Приложение просто на работало!

Фото: Пресс-служба Lynk & Co.
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Сообщается, что сбой был вызван проблемами в центре обработки данных и также повлиял на доступ к управлению солнечными батареями Tesla и системами хранения энергии Powerwall.

Недовольные пользователи оставили сотни жалоб на сайте DownDetecor.com и массово писали Илону Маску в Twitter. Доступ к приложению начал восстанавливаться в течение часа, еще через несколько часов проблема была полностью устранена.

На фоне новостей о проблемах, возникших у владельцев Tesla, акции компании за несколько часов упали на 9.73%.

#Tesla