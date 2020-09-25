Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении

Некоторые владельцы Tesla, использующие вместо ключа мобильное приложение, не смогли открыть свои машины. Приложение просто на работало!

Сообщается, что сбой был вызван проблемами в центре обработки данных и также повлиял на доступ к управлению солнечными батареями Tesla и системами хранения энергии Powerwall.

Недовольные пользователи оставили сотни жалоб на сайте DownDetecor.com и массово писали Илону Маску в Twitter. Доступ к приложению начал восстанавливаться в течение часа, еще через несколько часов проблема была полностью устранена.

На фоне новостей о проблемах, возникших у владельцев Tesla, акции компании за несколько часов упали на 9.73%.