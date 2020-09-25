Volkswagen анонсировал продажи обновленного Tiguan в России

Обновленный Volkswagen Tiguan был рассекречен в Европе 1 июля, а спустя почти 3 месяца российское представительство анонсировало продажи автомобиля на нашем рынке. Компания назвала комплектации модели, но оставила в секрете не только цены, но и дату старта продаж.

Известно, что кроссовер будет доступен с четырьмя бензиновыми двигателями на выбор, форсированными до 125, 150, 180 и 220 л.с. "Младший" силовой агрегат работает в паре только с "механикой" и передним приводом, два "старших" - исключительно с "автоматом" и приводом на все колеса. 150-сильный агрегат работает с АКП и любым типом привода.

Стартовая Respect получит, в частности, светодиодные фары, кожаный мультируль с подогревом и круиз-контролем, подогрев передних сидений и трехзонный климат-контроль, аудиосистема с сенсорным дисплеем на 6,5 дюйма,

В комплектации Status добавляются более комфортные передние сиденья с тканевой отделкой и регулировкой поясничного подпора, камера заднего вида, датчики парковки, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, датчики света, дождя и подогрев заднего ряда. Экран аудиосистемы вырастает до 8 дюймов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В версии Exclusive колесные диски уже 18-е, а не 17-е, светодиодные фары прожекторного типа, а не рефлекторного, приборная панель становится цифровой. В списке опций появляется широкий список систем помощи водителю.

Наконец, в новой топовой комплектации R-Line Tiguan получит 19-дюймовые легкосплавные диски, задний увеличенный спойлер, бампер оригинального дизайна, кожаные сиденья с электрорегулировками и памятью настроек. Круиз-контроль становится адаптивным с ассистентом дистанции в пробке. Рулевое управление - с переменным передаточным отношением.

Напомним, внешние изменения Tiguan ограничены другими бамперами, увеличенной решеткой радиатора с новым шильдиком и задними фонарями с динамическими поворотными огнями. Для кузова появились новые тона - Ginger Brown и Indium Grey. В салоне появились многоцветная атмосферная подсветка, новые обивки сидений и цвета отделки. Обновилась мультимедиасистема, а климат-контролем теперь можно управлять с помощью сенсорных регуляторов и кнопок.

Для российского рынка Tiguan по-прежнему будут выпускать на калужском заводе Volkswagen.