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25.09.2020 13:00
Рубрика: Экономика

Второй этап кешбэка распространят на путевки любой стоимости

Текст: Евгений Гайва
Во втором этапе программы кешбэка за туры по России, который намечен на октябрь, смогут участвовать путевки любой стоимости, сообщили в Ростуризме.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) - любая (не ограничена)", - говорится в сообщении. При этом, минимальная длительность поездки будет сокращена с четырех до двух ночей.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Кэшбэк за путешествия заинтересовал более миллиона россиян

Денежные средства будут возвращаться на карту (кешбэк) в размере 20% от стоимости тура. При этом, оплата тура, как и в ходе первого этапа программы должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы "Мир".

Как отметили в Ростризме, предельная сумма кешбэка и некоторые другие условия проведения акции будут определены после утверждения правил. В ведомстве призвали туроператоров и отельеров участвовать в программе и уже сейчас начать организационную и техническую подготовку.

В частности, всем организациям, желающим участвовать в акции, необходимо разработать отдельную страницу на своих сайтах, через которую будет происходить приобретение туров и бронирование отелей. Партнеры, которые участвовали в программе ранее, смогут использовать уже созданные страницы с обновленными предложениями.

Первый этап программы кешбэка прошел с 21 по 28 августа. В программе участвовали все регионы России. Но по наиболее востребованным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября. По условиям первого этапа в программе участвовали поездки продолжительностью не менее четырех ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей. Туристам возвращалось от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.

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