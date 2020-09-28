Будущее цифровой экономики обсудили на конференции в Москве

Цифровая экономика - это новая форма социально-экономического развития, которая унаследовала результаты сельскохозяйственной и промышленной экономик и помогла поднять их на новый уровень. Аграрная революция в свое время улучшила жизнь людей, обеспечив всех пищей. Промышленная революция помогла преодолеть ограничения физических возможностей человека. В цифровой революции важнейшим элементом производства становятся знания и информация. Качественное использование информационно-коммуникационных технологий - движущая сила повышения эффективности и оптимизации всей экономической структуры.

Оцифруйся или умри: биты разгоняют ВВП

В новую информационную эпоху рост человеческого благосостояния напрямую зависит от быстрого развития цифровой экономики, ведь цифровые данные становятся неограниченным ресурсом для прогресса. Ключ к росту отныне заключается в технологических возможностях. На цифровую экономику еще в 2018 году, согласно статистике, приходилось более половины ВВП ведущих экономик мира: Великобритании - 61,2%, США - 60,2%, Германии - 60%. Впечатляющими темпами растет и цифровая экономика Китая. Ее доля в ВВП страны за последние пять лет увеличилась с 26,1 до 36,2% и достигла объема в 5,3 триллиона долларов. Более того, на цифровую экономику приходится 67,7% всего роста ВВП страны, то есть она растет гораздо стремительнее традиционных видов экономической деятельности. Добавленная стоимость цифровизации производства в Китае составляет 80,2% всей цифровой экономики, что способствует качественному развитию промышленности страны.

Согласно докладу Oxford Economics, к 2025 году объем мировой цифровой экономики достигнет 23 триллионов долларов, а каждый доллар, инвестированный в цифровые технологии, приведет к увеличению общемирового ВВП на 20 долларов. Средняя рентабельность у "цифровых" инвестиций в 6,7 раза выше, чем у вложений в традиционные секторы экономики. Цифровая экономика уже становится движущей силой экономического развития всего человечества.

Тем временем, социальная поляризация по всему миру продолжает усиливаться. В тех странах, где рост ВВП не зависит напрямую от темпов развития цифровой экономики, разрыв в положении различных слоев населения будет постепенно увеличиваться и в новую "цифровую" эпоху. Общемировой ВВП в 2018 году составил 84 триллиона долларов, 80% из которых пришлись на долю 20 ведущих стран мира, в том числе 40% - на США и Китай (24% и 16% соответственно). На долю 500 ведущих компаний мира приходится около 35% всего капитала. Учитывая, что в мире более 100 миллионов различных предприятий и организаций, социальное расслоение выглядит особенно пугающе.

Как полагают ведущие экономисты, спасти отстающие экономики могут технологии, в частности 5G, которые уже сегодня называют ядром цифровой экономики будущего и ключом к росту благосостояния людей. К 2024 году, по прогнозам GSMA, через устройства с поддержкой 5G будет идти до 30% мобильного трафика. А к 2025 году на технологию 5G будет приходиться 15% всего мирового сектора мобильной телефонии. Новый стандарт связи изменит экономику сетей: себестоимость доставки уменьшится в 30 раз, а средняя скорость передачи увеличится в 40 раз.

Электронные коммуникационные технологии сегодня - это основа цифровой экономики, ведь она полностью отличается от виртуальной экономики в ее традиционном понимании. Виртуальная - "делает деньги из денег", не создавая никакой потребительской ценности. Цифровая экономика, напротив, делает более эффективным производство и обрабатывающую промышленность.

Это хорошо видно на примере финансового сектора. Еще несколько лет назад многие полагали, что человечество вступило в эпоху "экономики знаний", когда новые ценности и богатства можно создавать "на бумаге", без использования какой-либо техники. Однако сегодня в рейтинге 500 ведущих компаний мира финансовые организации идут вниз, а интернет-компании, наоборот, усиливают свои позиции из-за того, что финансы больше не являются главным источником богатства. Новые материальные ценности цифровой экономики - данные и информация.

"Три кита" цифровой экономики

На цифровую экономику оказывают значительное влияние три закона. Во-первых, это закон Меткалфа, который гласит, что полезность сети возрастает пропорционально квадрату сетевых узлов или количества пользователей. Проще говоря, чем больше пользователей, тем выше ценность этой сети, увеличивающаяся в геометрической прогрессии. Этот закон доказывает, что цифровая экономика будет расти стремительными темпами и станет важнейшей точкой экономического развития.

Во-вторых, закон Давидоу, согласно которому продукты, первыми поступающие на рынок, способны получить долю сразу в 50%, тогда как другие продукты лишь делят оставшуюся часть между собой. Это означает, что конкуренция в рамках цифровой экономики становится соревнованием между монополиями. Именно поэтому Южная Корея так спешила первой объявить о создании 5G, а американская компания AT&T - о внедрении сетей пятого поколения в двух городах.

Третий закон - это закон Мура, который гласит, что производительность процессоров удваивается, а цена снижается вдвое каждые 18 месяцев. Некоторые специалисты утверждают, что скорость этих изменений продолжает расти. Это и определяет "опережающую" природу технологической конкуренции будущего. Например, переход от 1G к 4G занял не более 10 лет, и на протяжении этого отрезка времени появление каждого нового поколения технологии означало приход нового лидера.

Главная переменная, лежащая в основе цифровой экономики, это развитие информационных технологий - коммуникационных (5G и IoT) и вычислительных (облачное программирование, искусственный интеллект, периферийные вычисления и блокчейн). Получается формула, в которой благополучие цифровой экономики положительно коррелирует с интенсивностью коммуникаций, умноженной на точность вычислений. Слияние этих двух факторов положительно влияет на цифровую трансформацию и способствует интеллектуализации всей экономики, а также придает новый импульс развития обществу.

Переход к "единому интеллектуальному сценарию"

Сегодня такие технологии, как 5G и искусственный интеллект, фактически полностью сформированы и стабильны в работе. Например, 5G с ее высокими скоростями, малой задержкой передачи данных и поддержкой массовых подключений, уже готова к повсеместному развертыванию. Эта технология уже перешла ко второму этапу своего развития, постепенно проникая во все сферы экономики и бизнес-процессы. Она, несомненно, ускорит цифровую трансформацию, а также принесет прибыль всем участникам производственной цепочки.

Что касается вычислительных технологий, важнейшей из них является искусственный интеллект, который в своем развитии уже преодолел этап частичного внедрения в технологические приложения. Сегодня технологии искусственного интеллекта все глубже проникают в общество, создавая новые точки роста. Искусственный интеллект все чаще используется в сфере производства, выходя далеко за пределы таких привычных областей применения, как технологии распознавания речи и автоматического перевода. Сегодня он занимается планированием полетов в аэропортах, контролирует качество при производстве самолетов и анализирует видеоизображения в системах автономного управления автомобилем. Ожидается, что к 2025 году уровень внедрения искусственного интеллекта на предприятиях достигнет 86%, а уже через 10 лет темпы реального сектора экономики будут полностью зависеть от основанных на искусственном интеллекте технологий.

Ускорение цифровой трансформации экономики предполагает синтез коммуникационных и вычислительных технологий. Их интеграция формирует новую экосистему приложений, совершенствуя городские системы социальных услуг и развивая все сферы производства. Благодаря этим решениям становится возможным "единый интеллектуальный сценарий", объединяющий "умное" государственное управление, "умные" услуги и "умные" индустрии. Цифровая экономика превратится в гибкую всеобъемлющую саморегулируемую систему, мгновенно реагирующую на запросы людей и улучшающую каждый аспект их жизни.

Узнать больше о цифровой экономике, а также 5G, искусственном интеллекте и других передовых технологиях и решениях можно было на конференции Huawei "Цифровое сообщество 2020" (Huawei Digital Community Conference, HDCC2020), которая собрала экспертов и лидеров ИКТ-отрасли России. Мероприятие проходило с 30 сентября по 2 октября в Москве и доступно было в том числе в формате онлайн-трансляции. Пройти регистрацию можно было на официальном сайте мероприятия, чтобы первыми получить доступ ко всем материалам и интерактивным функциям HDCC 2020.