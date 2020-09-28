Госавтоинспекция разъяснила, кого нельзя привлекать за непропуск пешехода

Госавтоинспекция дала разъяснения, в каких случаях водителя можно привлекать к ответственности, а в каких нет за непропуск пешехода на переходе. В этом вопросе есть нюансы, которые еще в 2012 году разъяснил Верховный суд. Однако на практике инспекторы привлекают всех подряд, а суды, не вникая в тонкости законодательства и, вероятно, позабыв о том самом решении Верховного суда, наказывают всех подряд.

Разъяснение Госавтоинспекции, подписанное начальником ГУОБДД МВД России Михаилом Черниковым разослано в региональные ГИБДД еще 4 сентября, возможно, оно как-то облегчит жизнь автомобилистов и их перестанут наказывать за то, что они проехали через переход, когда на противоположной стороне восьмиполосной дороги на него вступил пешеход.

В разъяснении говорится, что "в ходе правоприменительной деятельности необходимо учитывать, что пунктами 13.1 и 14.1 Правил дорожного движения установлена обязанность водителя при проезде нерегулируемого перекрестка или нерегулируемого пешеходного перехода уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пользующимся преимуществом в движении. Содержание требования уступить дорогу определено в пункте 1.2 Правил, в соответствии с которым участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость".

"Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу, пересекающему проезжую часть, поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении", - уточняется в разъяснениях. - "Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.18 КоАП". Это согласуется с позицией Верховного суда, указанной в решении от 17 апреля 2012 года, о том, что траектории движения пешехода и автомобиля в данной ситуации не пересекаются.

Если инспекторам эту позицию главка теперь доходчиво разъяснили, то неплохо было бы, чтобы и Верховный суд снова напомнил судьям о своей позиции. Ведь судьи продолжают утверждать, что это водители неправильно толкуют нормы Правил, даже когда они ссылаются на ВС.

Также в разъяснении Госавтоинспекции говорится о том, что в ходе надзора за дорожным движением и при выявлении непропуска пешехода инспекторам необходимо использовать средства видеозаписи или истребовать объяснения пешехода. Это необходимо для "формирования неопровержимой доказательной базы, способствующей обеспечению полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела.

Автомобилистов не накажут за то, что они проехали через переход, когда на другой стороне на него вступил пешеход

Это тоже значимая рекомендация. Напомним, что в недавнем деле, которое рассматривал Верховный суд, протокол о том, что водитель якобы не уступил дорогу пешеходу, был составлен вовсе со слов свидетеля. Причем водитель штраф получил по почте, хотя ни о какой автоматической видеофиксации речи не шло. А самого водителя никто никуда не вызывал для дачи показаний.