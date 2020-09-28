Беспилотные летательные аппараты начнут в постоянном режиме патрулировать трассу М-4 "Дон" в следующем году, рассказали в госкомпании "Автодор". Это поможет как можно быстрее выявлять дорожные инциденты и реагировать на них. В течение нескольких лет "Автодор" планирует внедрить их на всех обслуживаемых им трассах.

"Проект стартовал в конце 2018 года, была разработана уникальная методика распознавания инцидентов", - рассказал зампред правления "Автодора" Игорь Козубенко.

Пока технологию отрабатывают на одном из участков трассы "Дон" - над ним парит летательный аппарат, похожий на маленький самолет. В рамках эксперимента он совершает три вылета в неделю по три часа. За время полета беспилотник преодолевает более 200 км над трассой в обе стороны. Есть также запасные беспилотники. Это полностью российская разработка.

Модуль на борту беспилотника получает поток видео с камеры и делит его на кадры. Дальше кадры передаются в нейросеть, а она обучена искать автомобили в кадре и выделять их, поясняет представитель компании "Павлин Техно" (разработчика нейросети) Константин Глебов. Программа анализирует, движется ли автомобиль или стоит на месте. Если машина остановилась на проезжей части, данные передаются оператору, а тот принимает решение, как реагировать.

В сутки беспилотник даже в экспериментальном режиме выявляет около 500 различных инцидентов. Если случается авария, на место по вызову оператора выезжают аварийные комиссары "Автодора", кареты "скорой помощи", сотрудники ГИБДД. Но чаще всего происходят мелкие неприятности - поломка, закончился бензин. В этих случаях помогают аварийные комиссары. Главное - как можно быстрее убрать автомобиль со скоростной трассы, пока не произошло столкновение.

Большинство из тех инцидентов, о которых нейросеть сообщает оператору, происшествиями не являются, говорят представители "Автодора". Система пока только учится отделять настоящие инциденты от обычных остановок машин на парковках, в карманах. Чтобы повысить точность распознавания, нужно полностью оцифровать границы трассы. Тогда сеть будет определять автомобили, стоящие на проезжей части, независимо от времени года, освещенности, погоды. На обучение системы специалисты отводят полгода. После этого нейросеть сможет сама выделять настоящие инциденты.