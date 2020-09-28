На трассе М-4 запустят беспилотники для выявления аварий

Трассу М-4 "Дон" в следующем году начнут в постоянном режиме патрулировать беспилотные летательные аппараты для максимально быстрого выявления дорожных инцидентов, рассказали в госкомпании "Автодор". В течение нескольких лет технологию внедрят на всех трассах госкомпании.

Сейчас технологию мониторинга трасс с помощью беспилотников отрабатывают в пилотном режиме на участке М-4.

"Если все будет хорошо в следующем году", - сказал генеральный директор ООО "Автодор - Платные дороги" Дмитрий Дунаев, отвечая на вопрос, когда планируется ввести беспилотники в промышленную эксплуатацию на трассе "Дон".

Проект стартовал в конце 2019 года, была разработана уникальная методика распознавания инцидентов, пояснил он.

Беспилотный летательный аппарат быстро снимает с воздуха ситуацию на дороге и передает информацию в диспетчерский пункт. Аварийные комиссары, выезжая к месту происшествия уже готовы к ситуации, например, могут оперативно в случае необходимости вызвать "скорую помощь".

Беспилотные летательные аппараты - российская разработка. Они уже введены в эксплуатацию. Эту технологию планируется использовать и на других дорогах, которые находятся в управлении госкомпании. Внедрение беспилотников будет происходить в течение нескольких лет, добавил заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Козубенко.