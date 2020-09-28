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28 сентября 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 28 сентября 2020 года № 410-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 24.09.2020 № 001/001-8846-2020, № 001/001-8847-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующие изменения:

в приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

" 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт2:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 (за исключением 93.13, 93.29.1)".

2. Пункт 3 признать утратившим силу.

3. Пункт 6 признать утратившим силу.

4. Сноску "2" изложить в следующей редакции:

"2 - приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на аквапарки, аттракционы на открытом воздухе, плавательные бассейны, дельфинарии, организаторов и участников официальных спортивных соревнований, молодежные центры, организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, деятельность кинотеатров.".

И.о. Губернатора Новосибирской области В.М.Знатков



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