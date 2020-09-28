В Уфе следком проверит информацию о пациентке на полу больницы

Следком Башкирии начал доследственную проверку по информации о том, что 80-летняя пациентка уфимской больницы №18 несколько часов пролежала на полу без помощи. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

По данным ведомства, данную информацию сотрудники СК выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Следователи опросят пациентов, руководство и работников больницы, а также изучат должностные инструкции медиков и иную документацию, чтобы установить причины произошедшего.

- В ходе проверки действиям либо бездействию руководства и работников больницы будет дана правовая оценка. Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководства следственного управления республики, - уточнили в СК по Башкирии.

Напомним, видеоролик с лежащей на полу больницы бабушкой разместили в соцсетях родственники другой пациентки, которая сняла эту сцену на телефон и сообщила, что уже три часа никто пенсионерке не помогает встать. Минздрав Башкирии прокомментировал инцидент, подчеркнув, что упавшей пациентке медики помогли лечь в кровать через короткое время и что у каждого пациента рядом с кроватью есть сигнальная кнопка, с помощью которой можно позвать врача в любое время суток.