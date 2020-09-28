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28.09.2020 18:53
Рубрика: Происшествия

Нацмедпалата попросила Бастрыкина взять под контроль дело об убийстве врача

Текст: Ирина Невинная

Национальная медицинская палата обратилась сегодня с просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование убийства врача в Новосибирской области. Об этом "Российской газете" сообщили в НМП.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное

Трагедия случилась в ночь на 27 сентября 2020 года в городе Искитим Новосибирской области. Во время ограбления была зверски убита врач-кардиолог Людмила Кайгородова, супруга главного врача Искитимской городской больницы.

"Я первый раз в жизни столкнулся с тем, что убивают врача! В сегодняшней ситуации, когда все врачебное сообщество самоотверженно, с риском для собственной жизни оказывает медицинскую помощь в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции, пытки и убийство врача - это чудовищное преступление, совершить которое мог только откровенный мерзавец и негодяй, у которого вообще ничего святого за душой нет, - прокомментировал обращение в СК вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев. - Мы не можем не обратиться к Следственному комитету за помощью в расследовании убийства".

В связи с этим, Союз медицинского сообщества и Ассоциация врачей Новосибирской области направили письмо к председателю Следственного комитета России с просьбой взять под личный контроль расследование этого дела. Врачи просят привлечь к расследованию убийства своей коллеги специалистов Центрального аппарата СК.

"Людмила Тимофеевна Кайгородова всю свою жизнь спасала жизни людей, она проработала врачом-кардиологом 36 лет", - сообщили в Нацмедпалате.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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