В Омске задержали мошенницу, семь лет разыскиваемую Интерполом

В аэропорту "Омск -Центральный" силовики задержали 54-летнюю гражданку России, находившуюся в международном розыске. Она прилетела в Омск по паспорту, выданному на чужое имя.

Как выяснилось, по фальшивому документу она успела получить разрешение на проживание в Израиле и израильское водительское удостоверение.

Еще в 2013 году Первомайский районный суд приговорил омичку к 4 годам лишения свободы в колонии. Ее признали виновной в 109 эпизодах мошенничества. Дама в составе преступной группы оформляла кредиты на подставных лиц. Таким образом злоумышленники похитили более 160 миллионов рублей. Однако на оглашение приговора омичка не явилась и бесследно исчезла.

- Фигурантка была объявлена в федеральный, а позже, международный розыск, - сообщает УМВД России по Омской области.

Задержанную передали Управлению ФСИН России по Омской области для отбывания наказания.