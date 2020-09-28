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Рубрика: Происшествия

Дело о халатности

В Дагестане после побега заключенных задержан сотрудник колонии
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Столичный выпуск № 218(8272)
Сотрудник исправительной колонии N 2 в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключенных. Об этом вчера сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.

Действия задержанного квалифицированы как превышение должностных полномочий. Ему уже предъявлено обвинение, а уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

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Как уже сообщала "РГ", 22 сентября 2020 года шестеро осужденных из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкала, на территории производственного цеха сделали подкоп и сбежали.

В ходе расследования этого уголовного дела следствием и был задержан мастер производственного участка N 1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии N 2 УФСИН. Именно на подконтрольной ему территории был сделан подкоп и совершен побег осужденных. Следствие квалифицирует действия должностного лица по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Источник в следственных органах рассказал "РГ", что правоохранители также вышли на возможного пособника беглецов, который приобрел на строительном рынке инструменты, с помощью которых убежавшие преступники могли прорыть подкоп. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других виновных должностных лиц исправительной колонии.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Побеги из тюрем

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