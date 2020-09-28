В Калининграде назвали суммы выплат семьям погибших в ДТП с автобусом

В Калининградской области озвучили суммы выплат в связи с ДТП с рейсовым автобусом. Областной бюджет выплатит семьям погибших по триста тысяч рублей, компания-перевозчик - по сто тысяч рублей.

Кроме того, пассажиры рейсового автобуса были застрахованы. Размер страховой выплаты для каждой семьи погибшего, по данным регионального правительства, составит чуть более двух миллионов рублей.

Страховки для граждан, пострадавших в ДТП, будут рассчитываться в зависимости от тяжести травм. Всем пострадавшим, госпитализированным в больницы, перевозчик выплатит по пятьдесят тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел вчера утром на автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Калининграда в Янтарный, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли шесть человек, в том числе водитель грузовика.

По данным на утро 28 сентября госпитализированы восемь человек, десять пациентов остаются под амбулаторным наблюдением. Состояние четырех участников ДТП оценивалось как тяжелое.