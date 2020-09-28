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28.09.2020 18:27
Рубрика: Культура

Проект реконструкции "Авроры" в Краснодаре удостоен премии

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Проект реставрации кинотеатра "Аврора" стал лауреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА". Проект победил в номинации "Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере культуры и досуга". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В церемонии награждения приняли участие заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Анастасия Шишмарева и мэр Краснодара Евгений Первышов. Награждение прошло в рамках VII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП".

Как ранее уже писала "РГ", кинотеатр "Аврора", являющийся объектом архитектурного и исторического наследия, а также одним из символов Краснодара, уже несколько лет находится на реконструкции. Его ремонт и модернизация очень затянулись из-за долгой судебной тяжбы с прежним подрядчиком, почти разрушившим кинотеатр.

Первоначально кинотеатр должны были открыть в конце 2015 - начале 2016 года, но этого не случилось. Тогда администрация Краснодара подала в суд на подрядчика, разбирательства затянулись на несколько лет. Арбитражный суд Краснодарского края принял решение в пользу муниципалитета, строительная компания подала апелляцию. И только в 2018 году после решения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Ростове-на-Дону все права на "Аврору" вернулись властям города.

Затем власти города заключили новое концессионное соглашение - с известным предпринимателем Сергеем Галицким о реконструкции кинотеатра. Именно этот проект, разработанный его командой совместно с администрацией города, и стал лауреатом национальной премии.

Завершить реконструкцию кинотеатра планируется к концу 2024 года.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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