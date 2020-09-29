Генсек ООН назвал ошеломляющей статистику по погибшим от COVID-19

"Мы никогда не должны упускать из виду жизнь каждого человека, - сказал Гутерриш в своем видеообращении. - Они были отцами и матерями, женами и мужьями, братьями и сестрами, друзьями и коллегами. Жестокость этой болезни умножила боль".

Утром 29 сентября стало известно, что количество летальных исходов от SARS-CoV-2 за девять месяцев превысило миллион человек. Большинство случаев приходится на США, Бразилию и Индию. С начала года пандемия распространилась на 188 стран, где было подтверждено более 32 миллионов случаев, сообщает ВВС.

Изоляции и другие жесткие меры, направленные на то, чтобы остановить распространение вируса, вызвали экономический спад во многих странах планеты.

Тем временем усилия по разработке эффективной вакцины продолжаются: Всемирная организация здравоохранения предупредила, что число погибших может достигнуть двух миллионов, прежде чем прививки от COVID-19 станут доступны всем.