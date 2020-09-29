Роспотребнадзор не выявил значительных мутаций коронавируса

Новый коронавирус не сильно мутировал за последние полгода. К такому выводу пришли вирусологи научного центра "Вектор" после исследования 653 образцов SARS-CoV-2. "Анализ показал, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории России незначительны", - говорится в сообщении, распространенном Роспотребнадзором.

Как ранее писала "Российская газета", только две из 22 мутаций коронавируса, которые были зафиксированы и стабильно исследуются в мире, оказались наиболее устойчивыми. И эти мутации произошли в январе-марте, подчеркивают специалисты. По их словам, вирус был завезен в РФ из стран Западной Европы.

В России, согласно последним данным, зарегистрировано 1 159 573 случая заражения SARS-CoV-2. Центр "Вектор" получает образцы материалов от больных со всей страны. Проводится углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможных мутаций.