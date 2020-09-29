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29.09.2020 07:01
Рубрика: Спорт

Кучеров стал лучшим бомбардиром завершившегося плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев

Российский форвард Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард "Тампы" набрал 34 очка.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
Василевский установил рекорд НХЛ по числу побед в плей-офф

Кучеров в заключительном матче серии, который его команда выиграла (2:0), отметился голевой передачей. Всего на счету лидера "молний" - 34 очка. К семи заброшенным шайбам он добавил 27 голевых передач. Больше Кучерова в нынешнем плей-офф очков никто не набирал.

Партнер россиянина Брейден Пойнт забросил свою 14-ю шайбу, установив новый рекорд клуба. Также Пойнт стал лучшим снайпером матчей на выбывание.

Голкипер Андрей Василевский одержал 18 побед в плей-офф - это новое высшее достижение, которое стало возможным благодаря немного изменившейся формуле проведения матчей за кубок Стэнли, которые были вызваны пандемией коронавируса.

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