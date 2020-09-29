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29.09.2020 06:40
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли

Текст: Максим Домчев
Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" стали обладателями Кубка Стэнли, выиграв шестой матч серии против "Далласа" со счетом 2:0.
Фото: REUTERS/PERRY NELSON Фото: REUTERS/PERRY NELSON
Фото: REUTERS/PERRY NELSON

В шестом матче серии приняли участие сразу семь российских хоккеистов, что стало рекордом. В составе "молний" на лед вышел дебютант финала Александр Волков. До этого высшим достижением было участие шести российских игроков.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
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Счет в матче был открыт в первом периоде. Автором гола стал Брэйден Пойнт, в роли ассистента у которого выступил Никита Кучеров. Россиянин набрал 34-е очко в нынешнем плей-офф, отдав 27-ю голевую передачу.

Судьбу матча решила ошибка Александра Радулова во втором периоде. После его неточной передачи Блэйк Коулман установил окончательный счет. Таким образом, "Тампа-Бэй" во второй раз в своей истории смогла завоевать Кубок Стэнли. Предыдущий успех команды произошел в 2004 году. А обладателями почетного приза стали четыре россиянина - Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Волков.

Отыгравший на ноль Василевский отразил 22 броска по своим воротам, его визави из Далласа" Антон Худобин сделал 27 сэйвов. Титул самого ценного игрока плей-офф достался шведскому защитнику "молний" Виктору Хедману.

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