"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли

Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" стали обладателями Кубка Стэнли, выиграв шестой матч серии против "Далласа" со счетом 2:0.

В шестом матче серии приняли участие сразу семь российских хоккеистов, что стало рекордом. В составе "молний" на лед вышел дебютант финала Александр Волков. До этого высшим достижением было участие шести российских игроков.

Счет в матче был открыт в первом периоде. Автором гола стал Брэйден Пойнт, в роли ассистента у которого выступил Никита Кучеров. Россиянин набрал 34-е очко в нынешнем плей-офф, отдав 27-ю голевую передачу.

Судьбу матча решила ошибка Александра Радулова во втором периоде. После его неточной передачи Блэйк Коулман установил окончательный счет. Таким образом, "Тампа-Бэй" во второй раз в своей истории смогла завоевать Кубок Стэнли. Предыдущий успех команды произошел в 2004 году. А обладателями почетного приза стали четыре россиянина - Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Волков.

Отыгравший на ноль Василевский отразил 22 броска по своим воротам, его визави из Далласа" Антон Худобин сделал 27 сэйвов. Титул самого ценного игрока плей-офф достался шведскому защитнику "молний" Виктору Хедману.