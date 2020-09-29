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29.09.2020 00:24
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Арсеналом" в чемпионате Англии

Текст: Максим Домчев

"Ливерпуль" в матче третьего тура чемпионата Англии переиграл лондонский "Арсенал" со счетом 3:1.

Фото: AP
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Дебют встречи остался за гостями. На 25-й минуте Александр Ляказетт сумел открыть счет. Впрочем, радость "канониров" продлилась недолго. Спустя всего три минуты Садио Мане восстановил равенство в счете.

Еще до перерыва "Ливерпуль" смог выйти вперед. Усилия партнеров воплотил в гол шотландец Эндрю Робертсон. В конце встречи за мерсисайдцев отличился новичок команды Диогу Жота.

После трех туров "Ливерпуль" набрал 9 очков, уступая лидерство по дополнительным показателям "Лестеру" и опережая "Эвертон".

Любопытно, что уже 1 октября "Ливерпуль" и "Арсенал" встретятся снова - на этот раз в 1/8 финала Кубка английской лиги.

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