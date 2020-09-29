Названа причина массовой гибели слонов на западе Зимбабве

Ученые назвали предварительную причину массовой смерти слонов в одном из природных парков на западе Зимбабве. "Животные скончались от бактериального заболевания, известного как геморрагическая септицемия", - заявили специалисты, добавив, что продолжают работать в этом направлении.

В ближайшее время будут проведены дополнительные тесты, чтобы исключить другие причины. Например, ранее высказывалось мнение, что смерть животных наступила в результате геморрагического сепсиса. Глава управления парков и дикой природы Зимбабве Фултон Мангвани сообщил, что, согласно последним данным, на территории страны обнаружены трупы 34 животных. Браконьерство сразу исключили, так как все туши были нетронутыми. Сибирская язва и отравление тоже не подтвердились.