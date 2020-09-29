Распоряжение губернатора Омской области от 29 сентября 2020 года № 114-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

" 6.1. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет с 1 октября 2020 года не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.";

2) в пунктах 12 и 14 слова "по 30 сентября" заменить словами "по 31 октября".

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко







