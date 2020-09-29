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29.09.2020 17:02
Рубрика: Административное право

Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить

Текст: Владислав Куликов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, повышающую штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах и снегоходах.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров отметил, что предлагаемые поправки в КоАП в целом повышают размер штрафов за нарушение правил и норм эксплуатации самоходной техники, оборудования и иных машин.

"Предполагается, что штрафы для граждан составят от 500 до 1 000 рублей, штрафы для должностных лиц - от 3 000 до 5 000 рублей. По данной статье, в частности, наказывают владельцев квадроциклов и снегоходов, не прошедших техосмотр", - пояснил Александров.

Он подчеркнул, что ежегодно по этой статье КоАП привлекаются более 40 тысяч граждан и более пяти тысяч должностных лиц.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"При этом санкции были установлены в 2007 году, и с тех пор размеры штрафов не пересматривались. Кстати, именно по данной статье привлекают к ответственности за некоторые специфические нарушения, такие как отсутствие защитных ограждений оборудования или эксплуатация техники с отсутствующим устройством блокировки против запуска на скорости", - рассказал Александров.

В заключение он отметил, что законопроект направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.