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29.09.2020 14:42
Рубрика: Дороги

Названы самые опасные магистрали Москвы

Текст: Владимир Баршев
Фото: Руслан Зыбин Фото: Руслан Зыбин
Фото: Руслан Зыбин

Столичная Госавтоинспекция назвала самые опасные дороги города. Наибольшее количество аварий с жертвами происходит на МКАД, Калужском шоссе и Кутузовском проспекте. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника московского ГИБДД Алексей Диокин.

Фото: iStock
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- Мы проанализировали аварийность и определение наиболее аварийно-опасных магистралей в городе​​, - сообщил он​. - У нас большую часть погибших дает Московская кольцевая автодорога.

По его словам, на МКАД за восемь месяцев погибли 53 человека - на шесть меньше, чем за аналогичный отрезок 2019 года. Второе место занимает Калужское шоссе, где за восемь месяцев погибли в ДТП 10 человек - вдвое больше, чем годом ранее. На Кутузовском проспекте за этот период зафиксировано 5 погибших.

Всего за девять месяцев этого года в Москве произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.