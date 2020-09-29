Названы самые опасные магистрали Москвы

Столичная Госавтоинспекция назвала самые опасные дороги города. Наибольшее количество аварий с жертвами происходит на МКАД, Калужском шоссе и Кутузовском проспекте. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника московского ГИБДД Алексей Диокин.

- Мы проанализировали аварийность и определение наиболее аварийно-опасных магистралей в городе​​, - сообщил он​. - У нас большую часть погибших дает Московская кольцевая автодорога.

По его словам, на МКАД за восемь месяцев погибли 53 человека - на шесть меньше, чем за аналогичный отрезок 2019 года. Второе место занимает Калужское шоссе, где за восемь месяцев погибли в ДТП 10 человек - вдвое больше, чем годом ранее. На Кутузовском проспекте за этот период зафиксировано 5 погибших.

Всего за девять месяцев этого года в Москве произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.