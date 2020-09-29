Под Владимиром после пропажи 7-летнего мальчика возбудили дело

Владимирским СУ СКР по факту исчезновения 7-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего".

Напомним, 7-летний мальчик в понедельник не вернулся домой в село Горки Камешковского района из школы. Следователи установили, что он вышел из автобуса. Но домой так и не пришел.

Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты. Обстоятельства случившегося выясняются.

Полиция, МЧС и волонтеры организации "ЛизаАрлет" продолжают искать мальчика. Как сообщается на официальной странице в соцсетях поисковой организации, водолазы МЧС исследуют сельский пруд, поиск ведется также с помощью беспилотника. К поискам присоединились волонтеры из соседних районов.