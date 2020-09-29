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29.09.2020 14:30
Рубрика: Легковые авто

У россиянина угнали машину, купленную на деньги от угона другого авто

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция Южно-Сахалинска рассказала интересную, но довольно печальную историю из жизни местного криминалитета. 29-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый, каким-то образом оказался на берегу озера Изменчивое.

Фото: Oregon State Police
Угонщик пикапа протаранил 26 автомобилей, застрял в песке и был пойман

Там он заметил незапертую машину - иномарку, да еще и с ключом зажигания в замке! Естественно, сел в нее и уехал. Тем более, что был еще и подвыпив.

Машина принадлежала 37-летнему мужчине, приехавшему на озеро на рыбалку, он подал в полицию заявление об угоне. Тем временем, преступник нашел в салоне банковскую карту с записанным на ней пин-кодом. Не раздумывая, снял с нее в ближайшем банкомате 150000 рублей, а вечером продал машину по дешевке, тут же купив другую.

Приехав домой, угонщик лег спать, а проснувшись утром, не обнаружил во дворе своей новой машины. Как выяснилось позже, прежние хозяева оставили себе второй комплект ключей, и ночью просто забрали ее обратно. Видимо, расчёт был на то, что рецидивист не станет обращаться в полицию, и он оказался верным. Таким образом, преступник лишился всего награбленного, а вскоре его еще и арестовала полиция.