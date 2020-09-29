Глава СК взял на контроль дело об убийстве врача под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование разбойного нападения на коттедж главврача искитимской ЦРБ и убийства его супруги. С просьбой взять дело на особый контроль обратились представители Национальной медицинской палаты.

Как рассказали в СК, тело 66-летней хозяйки дома было обнаружено 27 сентября. Из коттеджа были похищены деньги и ювелирные украшения. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе и результатах первоначально проведенных следственных действий, а также о тех мерах, что предпринимаются для установления личностей преступников.

Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее следователи обратились за помощью к местным жителям, которые в день разбойного нападения могли обратить внимание на подозрительных людей или события, как-то связанные с преступлением.

- Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, - говорится в сообщении областного СК.

Тело 66-летней женщины с колото-резанным ранением в области головы обнаружено в доме по улице Набережный массив, 11 города Искитим Новосибирской области. Убитая работала кардиологом в той же больнице, которой руководил ее супруг. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем.