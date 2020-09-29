Новости

Глава СК взял на контроль дело об убийстве врача под Новосибирском 08:10
В Румынии политика избрали мэром после его смерти 07:57
Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России 07:52
В Европе оценят новую версию гибели парома "Эстония" 07:50
Лула и Болсонаро поборются на муниципальных выборах в Бразилии 07:28
Генсек ООН назвал ошеломляющей статистику по погибшим от COVID-19 07:18
Шеф-повар назвал несочетаемые продукты 07:05
Кучеров стал лучшим бомбардиром завершившегося плей-офф НХЛ 07:01
"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли 06:40
В американском штате Орегон произошла перестрелка 06:28
В США предложили изменить систему сертификации самолетов 06:01
Три человека погибли в результате лесного пожара на севере Калифорнии 05:50
У председателя думы Владивостока диагностировали COVID-19 05:19
Роспотребнадзор: Почти 25 миллионов россиян сделали прививку от гриппа 05:14
В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах 04:24
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в России 04:18
На Чукотке продлили ограничения по COVID-19 04:15
НАСА: Астронавты не смогли установить причину утечки воздуха на МКС 03:54
В Минздраве рассказали о готовности больниц к наплыву пациентов с COVID-19 03:38
Названа причина массовой гибели слонов на западе Зимбабве 03:02
Мэр Луисвилла отменил введенный из-за протестов комендантский час 02:01
Первые дебаты кандидатов в президенты пройдут в США 01:48
СМИ: Руководство "Динамо" решило уволить Кирилла Новикова 01:40
Штурман упавшего Ан-26 переписывался с дочкой во время полета 01:15
Роспотребнадзор не выявил значительных мутаций коронавируса 00:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели с 28 сентября по 4 октября
15 премьер недели с 28 сентября по 4 октября
Правила ЕГЭ могут измениться
Правила ЕГЭ могут измениться
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 08:10
Рубрика: Происшествия

Глава СК взял на контроль дело об убийстве врача под Новосибирском

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование разбойного нападения на коттедж главврача искитимской ЦРБ и убийства его супруги. С просьбой взять дело на особый контроль обратились представители Национальной медицинской палаты.

Фото: пресс-служба СК РФ
Задержан подозреваемый в покушении на убийство рязанской семьи

Как рассказали в СК, тело 66-летней хозяйки дома было обнаружено 27 сентября. Из коттеджа были похищены деньги и ювелирные украшения. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе и результатах первоначально проведенных следственных действий, а также о тех мерах, что предпринимаются для установления личностей преступников.

Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее следователи обратились за помощью к местным жителям, которые в день разбойного нападения могли обратить внимание на подозрительных людей или события, как-то связанные с преступлением.

- Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, - говорится в сообщении областного СК.

Тело 66-летней женщины с колото-резанным ранением в области головы обнаружено в доме по улице Набережный массив, 11 города Искитим Новосибирской области. Убитая работала кардиологом в той же больнице, которой руководил ее супруг. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Путин призвал россиян соблюдать меры профилактики коронавируса
Генсек ООН назвал ошеломляющей статистику по погибшим от COVID-19
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в России
В Минздраве рассказали о готовности больниц к наплыву пациентов с COVID-19
В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет