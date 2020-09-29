В Новосибирске ликвидировали пожар в гостинице

Новосибирским пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостиничном комплексе "Император".

- На месте пожара задействовано 74 человека личного состава и 21 единиц техники, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Пожарные занимаются разборкой конструкций и контрольной проливкой.

Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. От огня также пострадали кровля и фасад пристроенного здания - мебельного магазина.

Гостиничный комплекс "Император" загорелся в центре Новосибирска в 18:50 вечера по местному времени. Постояльцы и работники гостиницы успели эвакуироваться самостоятельно. Причины возгорания пока неизвестны.