В Омске осудили сектантку, выманившую у ученика 62 миллиона рублей

Новости

Захарова: ФРГ отвечает на запросы России только через СМИ 21:49
СМИ: В крови погибшей дочери актера Владимира Конкина нашли алкоголь 21:41
В Париже умер сербский режиссер Гордан Паскалевич 21:30
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября 21:28
Путин выразил соболезнования в связи с уходом эмира Кувейта 20:21
Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе 20:05
Продолжение "Короля льва" снимет режиссер гей-драмы "Лунный свет" 20:01
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован 19:58
Ученые создали из гиалуроновой кислоты ранозаживляющие нановолокна 18:50
Утечка воздуха на МКС обнаружена в российском модуле "Звезда" 18:25
В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 15:59
Рубрика: Происшествия

В Омске осудили сектантку, выманившую у ученика 62 миллиона рублей

Текст: Наталья Граф

Первомайский районный суд города Омска вынес первый приговор по уголовному делу о сектантах, похитивших у семьи предпринимателей более 62 миллионов рублей.

Одна из адептов школы духовного развития "Ваше будущее" заключила со следствием досудебное соглашение, и уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона

В 2017 году за помощью в полицию обратилась директор крупной сети магазинов по продаже мобильных телефонов. Она вернулась из длительной поездки за рубеж и узнала о том, что вся принадлежащая ей недвижимость, автомобиль, а также уставной капитал предприятия проданы третьим лицам. Помимо этого, из дома пропали ювелирные изделия, техника и даже одежда и обувь. А гражданский супруг, распоряжавшийся ее имуществом на основе нотариальной доверенности, находился в невменяемом состоянии.

Полицейские установили, что он на протяжении двух лет посещал семинары в так называемой школе духовного развития "Ваше будущее". А супруге говорил, что ходит на курсы бухгалтеров.

Руководитель школы и три ее адепта узнали, что их "ученик" финансово обеспечен. Они начали внушать мужчине, что он "избранный", а его сожительница не дает ему духовно расти. И если он не избавится от всех материальных ценностей, то может умереть.

- В результате непрерывного психического и психологического воздействия, омич согласился переоформить всю недвижимость (5 нежилых помещений в Омске и районах области, гаражный бокс и принадлежащий ему и его супруге коттедж), автомобиль и 100 % доли в уставном капитале фирмы на третьих лиц, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Сумма ущерба, причиненного гражданским супругам, составила более 62 миллионов рублей. Помимо этого, экспертиза установила, что постоянное воздействие адептов вызвало у потерпевшего психическое расстройство.

- В 2017 году все подозреваемы были задержаны, - сообщает УМВД России по Омской области. - Потерпевшим удалось вернуть недвижимое имущество. Сделки купли-продажи были признаны судом недействительными.

В ходе расследования руководитель духовной школы умерла. Первомайский районный суд приговорил одну из ее подельниц к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы. Скоро на скамье подсудимых окажутся еще двое адептов-мошенников.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное
Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
Что нужно знать о теледебатах Дональда Трампа и Джо Байдена
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет