В Омске осудили сектантку, выманившую у ученика 62 миллиона рублей

Первомайский районный суд города Омска вынес первый приговор по уголовному делу о сектантах, похитивших у семьи предпринимателей более 62 миллионов рублей.

Одна из адептов школы духовного развития "Ваше будущее" заключила со следствием досудебное соглашение, и уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство.

В 2017 году за помощью в полицию обратилась директор крупной сети магазинов по продаже мобильных телефонов. Она вернулась из длительной поездки за рубеж и узнала о том, что вся принадлежащая ей недвижимость, автомобиль, а также уставной капитал предприятия проданы третьим лицам. Помимо этого, из дома пропали ювелирные изделия, техника и даже одежда и обувь. А гражданский супруг, распоряжавшийся ее имуществом на основе нотариальной доверенности, находился в невменяемом состоянии.

Полицейские установили, что он на протяжении двух лет посещал семинары в так называемой школе духовного развития "Ваше будущее". А супруге говорил, что ходит на курсы бухгалтеров.

Руководитель школы и три ее адепта узнали, что их "ученик" финансово обеспечен. Они начали внушать мужчине, что он "избранный", а его сожительница не дает ему духовно расти. И если он не избавится от всех материальных ценностей, то может умереть.

- В результате непрерывного психического и психологического воздействия, омич согласился переоформить всю недвижимость (5 нежилых помещений в Омске и районах области, гаражный бокс и принадлежащий ему и его супруге коттедж), автомобиль и 100 % доли в уставном капитале фирмы на третьих лиц, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Сумма ущерба, причиненного гражданским супругам, составила более 62 миллионов рублей. Помимо этого, экспертиза установила, что постоянное воздействие адептов вызвало у потерпевшего психическое расстройство.

- В 2017 году все подозреваемы были задержаны, - сообщает УМВД России по Омской области. - Потерпевшим удалось вернуть недвижимое имущество. Сделки купли-продажи были признаны судом недействительными.

В ходе расследования руководитель духовной школы умерла. Первомайский районный суд приговорил одну из ее подельниц к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы. Скоро на скамье подсудимых окажутся еще двое адептов-мошенников.