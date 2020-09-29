В Коми после гибели рабочих на шахте возбудили уголовное дело

Следственный комитет Республики Коми по факту гибели рабочих на шахте "Аяч-Яга" возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Напомним, при демонтаже объектов на промышленной площадке законсервированной шахты "Аяч-Яга" компании "Воркутауголь" обрушилась эстакада. Двое рабочих получили травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела продолжается.