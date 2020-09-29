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29.09.2020 17:21
Рубрика: Культура

Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Эквадорский дирижер Фредди Каден заменит Юрия Башмета на гастролях Всероссийского юношеского симфонического оркестра, сообщает Российское концертное агентства.

Напомним, у Юрия Башмета была подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент дирижер чувствует себя хорошо, проходит лечение, но по понятным причинам принять участие в турне не может.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Гастроли Всероссийского юношеского симфонического оркестра начались 26 сентября. Первое выступление прошло в Туле. 1 октября оркестр с нетерпением ждут в Санкт-Петербургской филармонии, на 2 октября намечен концерт в Казани, а финалом гастрольного тура должно стать выступление в Москве в концертном зале "Зарядье".

Имя Фредди Кадена хорошо известно любителям классики. Дирижер сотрудничал с оркестрами "Новая Россия", "Русская Филармония", Государственной академической хоровой капеллой имени А. Юрлова, оркестром Минобороны. Есть у дирижера опыт работы и с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром, куда входят музыканты в возрасте от 10 до 22 лет более чем из 50 регионов России.

Попасть в оркестр - мечта многих юных музыкантов. Состав формируется на конкурсной основе, например, в этом году заявки подали свыше 800 соискателей.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр существует с 2012 года, в этом году он впервые выступит в полностью обновленном составе.

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