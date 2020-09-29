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29.09.2020 17:25
Рубрика: Экономика

Керченскую переправу сохранят как стратегический объект

Текст: Илья Изотов
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

С 30 сентября 2020 года 37 сотрудников, которые до сегодняшнего дня работали в штате оператора Керченской паромной переправы, будут уволены. Но сам транспортный морской узел сохранится как стратегический для Крыма объект.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма, в июне со всеми сотрудниками был заключен срочный договор на три месяца. Срок его действия истекает 30 сентября. Причиной закрытия переправы частная компания- оператор называет отсутствие грузоотправителей.

- Со стороны работников железнодорожной паромной переправы претензий на нарушение трудовых прав не поступало, - отметили в Минтрансе. - Компания со своей стороны при увольнении соблюдет все нормы и требования действующего законодательства.

Еще в июне, накануне запуска грузовых поездов по Крымскому мосту, на переправе было сокращено около 300 сотрудников. До сегодняшнего дня в штате по краткосрочным контрактам оставались еще 37 - это работники портов и члены экипажей паромов. По словам директора оператора морской железнодорожной паромной переправы порта "Крым" Дмитрия Забарова, уже завтра они будут уволены, но часть работников трудоустроят, и они займутся охраной имущественного комплекса порта.

- Собственники не хотят бросать этот объект, поскольку это стратегический для страны объект, дублирующий Крымский мост, - пояснил Забаров. - Его будут поддерживать в нынешнем состоянии. Паромы Керченской переправы будут проданы.

Напомним, накануне паром совершил последний рейс между портами "Кавказ" и "Крым". По данным Минтранса, за прошлую неделю переправа доставила в Крым всего груженный один вагон, в то время как по Крымскому мосту на полуостров перевезены 483 груженых вагонов. Таким образом, поле запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту дальнейшая работа переправы стала нецелесообразной.

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