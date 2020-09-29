На Урале прокуроры проверят, почему дети добираются до школы через лес

В городе Златоусте Челябинской области организована прокурорская проверка по факту нарушений прав учащихся одной из общеобразовательных школ. Из сообщений СМИ стало известно, что дети ходят на учебу по опасной тропинке через лесной массив, сообщили в прокуратуре региона.

- Прокуратура Челябинской области организовала проверку информации о нарушениях прав несовершеннолетних учащихся одной из школ Златоуста, которым приходится добираться в школу пешком через лес по опасной дороге, - сообщила представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева. - В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании в части соблюдения прав несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

Кстати, это уже не первый скандал, связанный доставкой детей на уроки в Челябинской области. 17 сентября "РГ" уже сообщала об учениках из деревни Кугалы, которые ходят в школу через железнодорожные пути. И все потому, что чиновники отказываются продлить до деревни маршрут школьного автобуса.